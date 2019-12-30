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Алексей Кудрин оценил масштаб коррупции в России

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Чиновники готовят новые способы борьбы с данными правонарушениями.

Алексей Кудрин оценил масштаб взяточничества в России. Глава Счетной палаты прокомментировал ситуацию с коррупцией в стране. Об этом специалист рассказал в интервью "РИА Новостям".

Я ориентируюсь на общие исследования: они показывают, что коррупция пока не снижается...Нам нужны некоторые полномочия, которые позволили бы доказать или опровергнуть коррупцию

прокомментировал спикер

Эксперт полагает, что ущерб для государства может измеряться в триллионах рублей. Сейчас аналитики из СП внедряют новые цифровые технологии позволяющие лучше бороться с данной проблемой. Чиновники нацелены на повышение эффективности комплекса мер по защите бюджетных средств. Также аудиторы готовы подготавливать более подробные материалы для изучения правоохранительными органами.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кудрин назвал объемы воровства из федерального бюджета.

Видео: YouTube/Общероссийский гражданский форум, Высшая школа экономики

Теги: алексей кудрин, коррупция, счетная палата
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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