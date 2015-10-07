За первое полугодие 2018 года петербуржцы купили 51,6 тысяч машин.

В Петербурге вырос спрос на новые легковые автомобили. За первое полугодие 2018 года петербуржцы купили 51,6 тысяч машин. Это на 13 % больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Самым желанным на местном рынке стал седан Volkswagen Polo. В 2018 году было продано 2,7 тысячи экземпляров. На втором месте по популярности оказался Hyundai Solaris — 2,6 тысяч проданных экземпляров. На третьем — Hyundai Creta. С января по июнь его купили 2,3 тысячи человек.

Кроме того, в топ-10 самых покупаемых в Петербурге легковушек попал отечественный автомобиль LADA Largus. Также в списке оказались Volkswagen Tiguan, Skoda Rapid, Renault Duster и Skoda Octavia.

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