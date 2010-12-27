Легковые автомобили россиян поставят на военный учет

Личные автомобили россиян хотят поставить на военный учет, сообщает 24 июля издание "Известия". Соответствующая инициатива разработана Министерством обороны России.
По информации "Известий", "забирать на время" у россиян планируют только автомобили категории "М1" технического регламента Таможенного союза. В случае военного положения эти машины будут использовать для перевозки пассажиров, поэтому все автомобили должны иметь не более восьми сидячих мест.
Мобилизованные машины не станут направлять в районы боевых действий. В частных автомобилях будут возить военных до прибытия штатного автотранспорта. Сразу после машину возвратят законному владельцу, а Минобороны даже заплатит ему компенсацию за использование частной собственности.
Ранее Piter.TV писал о том, что Минобороны показало испытание "Кинжала".
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