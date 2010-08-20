Летний отдых в Китае стал в 17 раз популярнее у петербуржцев

Средняя стоимость путёвки — почти 240 тысяч рублей.

Авиаперевозки из Петербурга в Китай демонстрируют рост популярности — спрос на летние туры в 2025 году превысил показатели прошлого года в 17 раз. Как сообщает "Деловой Петербург", средняя стоимость путевки для петербуржцев составляет 239 800 рублей при традиционной продолжительности поездки 10 дней. Типичный сценарий планирования таких путешествий предполагает бронирование за два месяца до вылета.

Авиакомпании активно расширяют маршрутную сеть из Пулково: в ноябре прошлого года аэропорт анонсировал увеличение частоты рейсов в Шанхай до 10-14 в неделю и в Пекин - с двух до семи еженедельных вылетов. Эти направления будут обслуживаться китайскими перевозчиками China Eastern Airlines и Hainan Airlines. Помимо Шанхая и Пекина, петербуржцы могут выбрать прямые рейсы в Чэнду и на курортный Хайнань.

Ранее Piter.TV сообщал, что аэропорт Пулково перешел на весенне-летний режим работы.

Фото: Piter.TV