Аэропорт Пулково перешел на весенне-летний режим работы

Аэропорт Пулково в Петербурге перешел на весенне-летнее расписание, которое будет действовать до 25 октября. Об этом сообщили представители управляющей компании аэропорта ООО "Воздушные ворота Северной столицы".
В новом расписании предусмотрены полеты по 107 различным направлениям, включая 65 внутренних маршрутов и 42 международных.
Среди новинок этого сезона – запуск рейсов в китайские Санья и белорусский Брест.
Кроме того, возобновляется авиасообщение с турецкими курортами Даламан и Бодрум, азербайджанской Гянджой, иранским Тегераном, а также тунисскими городами Монастиром и Хаммаметом.
Частота полетов на ряде популярных международных направлений также увеличится: в Анталью теперь будут выполняться 84 рейса в неделю, в Стамбул – 49, в Баку – 14, в Алматы – девять, в Пекин – пять, а в Монастир – четыре рейса еженедельно.
Ранее в Пулково опровергли информацию о переносе сроков строительства второй очереди.
Фото: Piter.TV; Telegram / Аэропорт Пулково
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