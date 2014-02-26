Аэропорт Пулково перешел на весенне-летний режим работы

Весенне-летнее расписание будет действовать до 25 октября.

Аэропорт Пулково в Петербурге перешел на весенне-летнее расписание, которое будет действовать до 25 октября. Об этом сообщили представители управляющей компании аэропорта ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

В новом расписании предусмотрены полеты по 107 различным направлениям, включая 65 внутренних маршрутов и 42 международных.

Среди новинок этого сезона – запуск рейсов в китайские Санья и белорусский Брест.

Кроме того, возобновляется авиасообщение с турецкими курортами Даламан и Бодрум, азербайджанской Гянджой, иранским Тегераном, а также тунисскими городами Монастиром и Хаммаметом.

Частота полетов на ряде популярных международных направлений также увеличится: в Анталью теперь будут выполняться 84 рейса в неделю, в Стамбул – 49, в Баку – 14, в Алматы – девять, в Пекин – пять, а в Монастир – четыре рейса еженедельно.

Ранее в Пулково опровергли информацию о переносе сроков строительства второй очереди.

Фото: Piter.TV; Telegram / Аэропорт Пулково