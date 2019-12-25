В Пулково опровергли информацию о переносе сроков строительства второй очереди

В пресс-релизе подчеркнули, что термин "перенос сроков" некорректен, поскольку разрешительные документы на строительство пока не выданы.

Компания "Воздушные ворота Северной столицы" заявила, что строго придерживается установленных сроков разработки и согласования проектной документации в соответствии с графиком и условиями соглашения о государственно-частном партнерстве. Это заявление последовало за новостями о переносе сроков строительства второй очереди аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге на 2027 год.

В пресс-релизе организации подчеркнули, что термин "перенос сроков" некорректен, поскольку разрешительные документы на строительство пока не выданы. В настоящий момент разрабатываются различные сценарии реализации проекта, один из которых предполагает начало строительства в 2025 году. Все варианты подлежат обязательному рассмотрению, наряду с соблюдением нормативных требований.

Для выдачи разрешения на строительство необходимо объединить участки земли, предназначенные для возведения второй очереди аэропорта. Городские власти уже утвердили изменения в Генеральный план, касающиеся этих земель. Далее предстоит внесение поправок в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ).

Только после утверждения корректировок в ПЗЗ можно будет определить точные сроки начала строительных работ.

Фото: Piter.TV