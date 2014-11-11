Строительство второй очереди аэропорта Пулково отложили до 2027 года

Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 200 миллиардов рублей.

Строительство второй очереди аэропорта Пулково в Петербурге отложено до 2027 года. Одной из основных причин задержки стали высокие ставки по кредитам, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на информированные источники.

Изначально планировалось начать работы в 2025 году, однако сроки пришлось перенести из-за необходимости внесения изменений в генеральный план города и правила землепользования. Важным фактором также стала высокая стоимость привлечения заемных средств.

Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 200 миллиардов рублей.

Расширение аэропорта будет осуществляться в несколько этапов. После завершения всех работ пропускная способность Пулково должна увеличиться до 40 миллионов пассажиров в год.

Ранее мы сообщили о том, что прямые рейсы в Брест из Пулково открыли в День единения народов Беларуси и России. По словам представителей аэропорта, где состоялся запуск рейса, мероприятие прошло в праздничной атмосфере с присутствием официальных лиц и развлекательной программы. Лайнер встречали водной аркой.

Фото: Piter.TV