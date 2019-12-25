В 2020 году петербуржцы стали чаще брать ипотеку

С начала года жителям города одобрили 144 864 ипотечных кредитов.

Петербург оказался на первом месте среди регионов России по объему оформленных льготных ипотек. За 11 месяцев 2020 года в Росреестр поступило 228 720 заявок на государственную регистрацию прав в электронном виде, что на 110% больше, чем в 2019 году. Об этом заявили специалисты ведомства.

Только за ноябрь в городе на Неве зарегистрировали 23 318 одобренных ипотек. Всего с начала года петербуржцам одобрили 144 864 ипотечных кредитов, это на 16,6% больше, чем в прошлом году.

Программа льготной ипотеки действует в России до 1 июля 2021 года. Благодаря тому, что часть процентов банку компенсирует государство, заемщику дают деньги на покупку квартиры в новостройке под 6,5% годовых.

Ранее Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году.

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