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В 2020 году петербуржцы стали чаще брать ипотеку
Сегодня, 7:19
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Alena_Zinovieva

В 2020 году петербуржцы стали чаще брать ипотеку

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С начала года жителям города одобрили 144 864 ипотечных кредитов.

Петербург оказался на первом месте среди регионов России по объему оформленных льготных ипотек. За 11 месяцев 2020 года в Росреестр поступило 228 720 заявок на государственную регистрацию прав в электронном виде, что на 110% больше, чем в 2019 году. Об этом заявили специалисты ведомства.

Только за ноябрь в городе на Неве зарегистрировали 23 318 одобренных ипотек. Всего с начала года петербуржцам одобрили 144 864 ипотечных кредитов, это на 16,6% больше, чем в прошлом году.

Программа льготной ипотеки действует в России до 1 июля 2021 года. Благодаря тому, что часть процентов банку компенсирует государство, заемщику дают деньги на покупку квартиры в новостройке под 6,5% годовых. 

Ранее Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году.

Фото: pixabay.com

Теги: льготная ипотека, росреестр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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