Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году

Средняя рыночная стоимость квадратного метра составит 49 173 рубля.

В Минстрое России назвали среднюю рыночную цену квадратного метра жилья в 2021 году. По расчетам ведомства, она составит 49 173 рубля. Это на 539 рублей больше, чем во втором полугодии 2020 года.

Больше всего жилье в следующем году подорожает в Москве и на Дальнем Востоке – Амурской и Сахалинской областях, а также в Приморском и Хабаровском краях. В этих регионах стоимость одного квадратного метра вырастет с 8 тысяч рублей до 9,5 тысяч.

Следом идут Якутия и Ленобласти, где один квадратный метр подорожает в пределах 4 тысяч рублей.

При этом в 34 субъектах РФ цены на жилье останутся на прежнем уровне, а в Бурятии квартиры и вовсе подешевеют. Цена за "квадрат" упадет с 78,18 до 61,26 тысячи рублей.

Дешевле всего приобрести недвижимости в 2021 году можно будет в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Брянской области. В этих регионах стоимость квадратного метра составит от 31,5 тысяч рублей.

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