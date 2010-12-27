Петербуржцы стали больше тратить на благотворительность в интернете

Сумма, которую жители города жертвуют на добрые дела, увеличилась на 11 %.

Петербург занял четвертое место в рейтинге городов-благотворителей, сообщает пресс-служба Яндекса. Аналитики изучили суммы переводов, которые пользователи интернета отправляют на благотворительность и инструменты для пожертвований и краудфандинга. Средняя сумма перевода в 2018 году составила 820 рублей. В 2017 году петербуржцы переводили на добрые дела в среднем 740 рублей.

В Северо-западном округе сумма пожертвования в среднем составляет 770 рублей, по стране – 870 рублей. За год сумма единовременного пожертвования уменьшилась на 10 %, при этом частота переводов увеличилась на 40 %. В 2018 году россияне стали жертвовать на благие дела на 25 % больше.

Первые места в рейтинге городов-благотворителей заняли Москва, Уфа и Ростов-на-Дону. Их жители переводят на благие дела в среднем 1130, 990 и 880 рублей.

Ранее мы писали, что Северная столица лидирует по посещаемости матчей российской Премьер-Лиги.

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