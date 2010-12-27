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Северная столица лидирует по посещаемости матчей Российской Премьер-Лиги
Сегодня, 10:54
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alexandra08
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Северная столица лидирует по посещаемости матчей Российской Премьер-Лиги

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Рейтинг был составлен по итогам матчей 2 тура сезона 2018/2019, прошедших с 3 по 6 августа.

Петербург  стал лидером по посещаемости матчей Российской Премьер-Лиги. Об этом 7 августа сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

Рейтинг был составлен по итогам матчей 2 тура сезона 2018/2019, прошедших с 3 по 6 августа. Петербург лидирует по посещаемости среди городов команд Российской Премьер-Лиги. В тройку вошли также Самара и Москва.

Самым посещаемым стал матч 2 тура между командами "Зенит" и ПФК "Арсенал", состоявшийся  4 августа. Его посетили  47 тысяч зрителей. Игра закончилась победой петербургского клуба со счетом  1:0. Самым малопосещаемым матчем  2 тура стала игра "Уфа" - "Анжи". На стадион пришли 5 тысяч 612 болельщика.

В целом, все матчи 1 и 2 туров Российской Премьер -Лиги посетило 327 тысяч зрителей.

Фото: ФК "Зенит".

Теги: арсенал , зенит , российской премьер-лиги , турстат
Категории: Новости СПб Лента новостей Спорт Зенит Футбол в России и Европе

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