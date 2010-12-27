Северная столица лидирует по посещаемости матчей Российской Премьер-Лиги

Рейтинг был составлен по итогам матчей 2 тура сезона 2018/2019, прошедших с 3 по 6 августа.

Петербург стал лидером по посещаемости матчей Российской Премьер-Лиги. Об этом 7 августа сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

Рейтинг был составлен по итогам матчей 2 тура сезона 2018/2019, прошедших с 3 по 6 августа. Петербург лидирует по посещаемости среди городов команд Российской Премьер-Лиги. В тройку вошли также Самара и Москва.

Самым посещаемым стал матч 2 тура между командами "Зенит" и ПФК "Арсенал", состоявшийся 4 августа. Его посетили 47 тысяч зрителей. Игра закончилась победой петербургского клуба со счетом 1:0. Самым малопосещаемым матчем 2 тура стала игра "Уфа" - "Анжи". На стадион пришли 5 тысяч 612 болельщика.

В целом, все матчи 1 и 2 туров Российской Премьер -Лиги посетило 327 тысяч зрителей.

Фото: ФК "Зенит".