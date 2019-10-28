Петербуржцы спасли павлина, который бегал по КАДу

Инцидент произошел в ночь на пятницу.

На оживленной дороге на КАД петербуржцы заметили павлина. Горожане помогли птице, сообщает Peterburg2.ru.

В ночь на пятницу, 20 мая, птица металась по дороге. По словам очевидца, службы не реагировали, и он поймал павлина. Мужчине рассказали, что стоит обратиться в Центр реабилитации диких животных "Сирин", который приютит потерявшегося павлина.

Ранее в Ленинградском зоопарке к лету подстригли барашков. На кадрах записи барашки с любопытством заглядывают в камеру оператора.

Фото: Вконтакте / Сирин



