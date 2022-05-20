В Ленинградском зоопарке к лету подстригли барашков

На кадрах записи барашки с любопытством заглядывают в камеру оператору.

В Ленинградском зоопарке подстригли стадо барашков. Сотрудники готовят животных к лету – в густой и кучерявой шубке барашкам становится жарко.

Как рассказали в пресс-службе зверинца, питомцы налегке и готовы целыми днями греться на солнышке. Неважно: стриженые овцы или нет, одно остаётся неизменным – они очень пугливый народец, и предпочитают держаться вместе.

На кадрах записи барашки держаться стадом и с любопытством заглядывают в камеру оператору.

Ранее мы сообщали, что в честь Дня города изменится режим работы Ленинградского зоопарка.

Фото и видео: Telegram / Ленинградский зоопарк