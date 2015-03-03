В честь Дня города изменится режим работы Ленинградского зоопарка

Ленинградский зоопарк 27 мая будет работать с 10:00 до 22:30.

Ленинградский зоопарк 27 мая будет работать с 10:00 до 22:30. Изменения в графике связаны с празднованием Дня города. Новые мастер-классы и познавательные экскурсии для детей и взрослых подготовили в зверинце, рассказывают в учреждении.

До 9 часов вечера можно будет поучаствовать в программе, посвящённой биографии великого русского Императора. В зоопарке также предлагают принять участие в играх эпохи Петра I "Потешные забавы", арт-практика "Животные эпохи Петра I в скульптуре", мастер-класс от Петровской Акватории, а также литературная игра "Животные Петра I на страницах книг.

Кассы работают до 21:00.

Ранее на информационное обеспечение остановок в Петербурге выделят 400 млн рублей. Подрядчика выберут 30 мая, после завершения аукционов.

Фото: Вконтакте / Ленинградский зоопарк

