Петербуржцы спасли котенка от пьяного живодера

Живодер кричал на животное и таскал за шкирку.

На Обводном канале трое молодых людей спасли котенка от пьяного мужчины, который издевался над малышом. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Безумный Питер".

Живодер кричал на животное и таскал за шкирку. Юноши не прошли мимо и отняли у неадекватного горожанина котика, пока дело не дошло до беды.

Сейчас котенок у ветеринара, а после осмотра один из парней заберет его к себе. Очевидец

Ранее на Piter.tv: биолог рассказал о гоне кабанов под Петербургом.

Фото: Телеграм / Безумный Питер