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Петербуржцы спасли котенка от пьяного живодера
Сегодня, 16:32
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Петербуржцы спасли котенка от пьяного живодера

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Живодер кричал на животное и таскал за шкирку.

На Обводном канале трое молодых людей спасли котенка от пьяного мужчины, который издевался над малышом. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Безумный Питер". 

Живодер кричал на животное и таскал за шкирку. Юноши не прошли мимо и отняли у неадекватного горожанина котика, пока дело не дошло до беды. 

Сейчас котенок у ветеринара, а после осмотра один из парней заберет его к себе.

Очевидец

Ранее на Piter.tv: биолог рассказал о гоне кабанов под Петербургом.

Фото: Телеграм / Безумный Питер

 

Теги: защита животных, котенок, обводный канал, пьяный живодер, спасение животного
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия,

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