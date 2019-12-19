Петербуржцы создали на Воскресенской набережной зону для отдыха

Теперь там появились деревянные настилы и скамейки.

Из-за ограничительных мер, введённых из-за коронавируса, доступные места для прогулок в Петербурге резко сократились. Многие месяцы жители Центрального района приходили отдыхать, сидя на гранитной набережной в створе проспекта Чернышевского. В итоге активисты решили превратить место в зону для отдыха.

Информация о новой локации появилась в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" в соцсети "Вконтакте". Теперь на набережной появились деревянные настилы и даже скамейки.

Петербуржцы намерены отправить чиновникам предложение по дальнейшему благоустройству новой зоны. Кроме того, активисты убеждены, что заразиться коронавирусом на открытом воздухе у воды практически невозможно, поэтому предлагают жителей и других районов прийти и увидеть новое место.

Ранее мы сообщили, что петербуржцы борются за парки и скверы.

Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания" / Вконтакте