Петербуржцы составят живую открытку для ветеранов на площади Победы

Акция пройдет во вторник, 30 апреля, в шесть часов вечера. Принять участие могут все желающие.

Петербуржцы выстроятся в живую открытку для ветеранов Великой Отечественной. На площадь Победы придут 1500 человек, чтобы выстроиться в огромное поздравление, которое снимут с помощью квадрокоптера. Принять участие смогу все желающие. Об этом сообщают организаторы.

Акция пройдет во вторник, 30 апреля, в шесть часов вечера. Организаторы хотят отправить такое поздравление напрямую ветеранам с помощью Совета ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда.

Похожая акция проходила в 2018 году в Туле, тогда на акцию пришли 1000 человек.

Ранее на Piter.TV: В России установили размер ежегодной выплаты ветеранам ВОВ.

Фото: komcity.ru