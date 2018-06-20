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Петербуржцы составят живую открытку для ветеранов на площади Победы
Сегодня, 12:41
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nastya960

Петербуржцы составят живую открытку для ветеранов на площади Победы

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Акция пройдет во вторник, 30 апреля, в шесть часов вечера. Принять участие могут все желающие.

Петербуржцы выстроятся в живую открытку для ветеранов Великой Отечественной. На площадь Победы придут 1500 человек, чтобы выстроиться в огромное поздравление, которое снимут с помощью квадрокоптера. Принять участие смогу все желающие. Об этом сообщают организаторы.

Акция пройдет во вторник, 30 апреля, в шесть часов вечера. Организаторы хотят отправить такое поздравление напрямую ветеранам с помощью Совета ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда.

Похожая акция проходила в 2018 году в Туле, тогда на акцию пришли 1000 человек.

Ранее на Piter.TV: В России установили размер ежегодной выплаты ветеранам ВОВ.
Фото: komcity.ru

Теги: ветераны, открытка, площадь победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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