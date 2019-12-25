Петербуржцы пожаловались на сбои в работе приложений "Яндекса"

По состоянию на 10 утра, поступило более 400 обращений.

Утром 24 августа пользователи интернета пожаловались на сбои в работе приложений "Яндекса". По состоянию на 10 утра, поступило более 400 обращений. Об этом свидетельствуют данные портала downdetector.ru.

Сообщается, что 93% пользователей столкнулись с проблемами в работе сайта. Еще у 7% возникли неполадки с почтой.

В свою очередь петербуржцы не могли вызвать такси через сервис "Яндекс.Такси". Приложение предлагало либо повторить попытку через минуту, либо вовсе зависало. Этот сбой, по сообщениям пользователей, длился более получаса.

В пресс-службе "Яндекса" подтвердили проблемы с работами своих приложений. На данный момент специалисты работают над устранением неполадок.

Ранее мы писали, что петербуржцы не могут записаться на вакцинацию и к врачу на сайте госуслуг.

Фото: pixabay.com, скрин downdetector.ru