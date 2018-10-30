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Петербурженка сообщила о скоплении сотрудников МЧС около станции метро "Старая Деревня"
Сегодня, 11:22
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nadezhda_sib

Петербурженка сообщила о скоплении сотрудников МЧС около станции метро "Старая Деревня"

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Вызов оказался ложным.

Очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщил о большом количестве "пожарных" около станции метро "Старая Деревня". Об этом стало известно утром 10-го июля.

По словам автора, сотрудники МЧС пребывают со всех сторон. По состоянию на 10.40 очевидец не увидел каких-либо признаков пожара. Станция метро работает в штатном режиме.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу сообщила Piter.TV о том, что причин для беспокойства нет. Оказалось, что "пожарные" выехали на ложный вызов.

Накануне, 9-го июля, на красной линии метро поезда временно не ходили от "Плозади Восстания" до "Площади Ленина". В тоннеле произошло возгорание. 

Фото: vk.com/spb_today

Теги: ложный вызов, мсч, старая деревня
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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