Петербурженка сообщила о скоплении сотрудников МЧС около станции метро "Старая Деревня"

Вызов оказался ложным.

Очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщил о большом количестве "пожарных" около станции метро "Старая Деревня". Об этом стало известно утром 10-го июля.

По словам автора, сотрудники МЧС пребывают со всех сторон. По состоянию на 10.40 очевидец не увидел каких-либо признаков пожара. Станция метро работает в штатном режиме.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу сообщила Piter.TV о том, что причин для беспокойства нет. Оказалось, что "пожарные" выехали на ложный вызов.

Накануне, 9-го июля, на красной линии метро поезда временно не ходили от "Плозади Восстания" до "Площади Ленина". В тоннеле произошло возгорание.

Фото: vk.com/spb_today