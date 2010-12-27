Движение поездов от "Площади Восстания" до "Площади Ленина" было приостановлено на 6 минут

Причиной стало возгорание в тоннеле.

Очевидцы сообщили о том, что днем 9-го июля движение от станции метро "Восстания" до станции "Площадь Ленина" и в обратную сторону было приостановлено. Спустя 6 минут его восстановили, но с увеличенным интервалом.

Проспект Чернышевского временно перекрыли. Туда приехали экстренные службы. Корреспондент Piter.TV сообщил о том, что причиной остановки движения на красной линии метрополитена стало короткое замыкание кабеля. Из-за этого произошло возгорание.

Сейчас движение восстановлено.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге из-за бесхозного предмета закрывалась станция метро "Лиговский проспект".

Фото: Piter.TV