Петербуржцы сняли розовый рассвет морозным утром 20 декабря

Фотографии опубликовали в телеграм-канале.

Утром во вторник, 20 декабря, петербуржцы запечатлели яркий рассвет. Фотографии опубликовали в телеграм-канале The glimpses of Andrew.

Вечером схожими цветами небо окрасилось во время заката. Напомним, что на этой неделе Петербург ждёт самый короткий световой день.

Ранее начало зимы принесло в Петербург живописный рассвет. С приходом зимы пользователи соцсетей разместили многочисленные фото неба над Северной столицей, полыхающего в оранжевых тонах. Снимки были сделаны как утром, так и вечером.

Фото: Telegram / The glimpses of Andrew