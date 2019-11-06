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Петербуржцы сняли розовый рассвет морозным утром 20 декабря
Сегодня, 20:40
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Петербуржцы сняли розовый рассвет морозным утром 20 декабря

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Фотографии опубликовали в телеграм-канале.

Утром во вторник, 20 декабря, петербуржцы запечатлели яркий рассвет. Фотографии опубликовали в телеграм-канале The glimpses of Andrew.

Вечером схожими цветами небо окрасилось во время заката. Напомним, что на этой неделе Петербург ждёт самый короткий световой день.

Ранее начало зимы принесло в Петербург живописный рассвет. С приходом зимы пользователи соцсетей разместили многочисленные фото неба над Северной столицей, полыхающего в оранжевых тонах. Снимки были сделаны как утром, так и вечером.

Фото: Telegram /  The glimpses of Andrew 

Теги: рассвет, фото
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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