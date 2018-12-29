Петербуржцы сняли на видео гало на Васильевском острове

Редкое явление гало в январе видели уже трижды.

В Петербурге снова заметили редкое погодное явление - солнечное гало. Видео Piter.TV прислал очевидец.

Солнечное гало петербуржец заснял на Васильевском острове, у 33 дома по Уральской улице. По сути, гало - это радуга вокруг солнца, но гало отличается как по внешнему виду, так и по характеристикам. Чаще всего гало можно увидеть в морозную погоду (на момент съемки в Петербурге было минус 13 градусов) и при повышенной влажности. В такой момент в воздухе находится много ледяных кристаллов,а солнечный свет, проходя сквозь них, преломляется особым образом. Так и образуется дуга вокруг солнца.

Кстати, наблюдать за таким необычным явлением стоит в солнечных очках.

Фото и видео: Piter.TV