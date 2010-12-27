Петербуржцы смогут пожаловать на плохую уборку через мобильное приложение

Это позволит оперативное выявлять нарушения и штрафовать ответственные лица.

В Петербурге появится мобильное приложение, где жители смогут рассказывать о нарушениях в сфере благоустройства. Об этом сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Речь идет о специальном мобильном приложении, в котором петербуржцы смогут делится информацией о состоянии территорий, объектов и элементов благоустройства. Это позволит оперативное выявлять нарушения и штрафовать ответственные лица. В нынешних погодных условиях это поможет быстрее выявлять случае плохой уборки снега и наледи с крыш домов. В Смольном также рассказали, что для фиксации нарушения с февраля 2019 года ГАТИ используется беспилотный аппарат.

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