  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцы смогут пожаловать на плохую уборку через мобильное приложение
Сегодня, 11:59
54
Rybka123

Петербуржцы смогут пожаловать на плохую уборку через мобильное приложение

0 0

Это позволит оперативное выявлять нарушения и штрафовать ответственные лица.

В Петербурге появится мобильное приложение, где жители смогут рассказывать о нарушениях в сфере благоустройства. Об этом сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Речь идет о специальном мобильном приложении, в котором петербуржцы смогут делится информацией о состоянии территорий, объектов и элементов благоустройства. Это позволит оперативное выявлять нарушения и штрафовать ответственные лица.  В нынешних погодных условиях это поможет быстрее выявлять случае плохой уборки снега и наледи с крыш домов. В Смольном также рассказали, что для фиксации нарушения с февраля 2019 года ГАТИ используется беспилотный аппарат.

Ранее на Piter.TV: Петербург стал самым популярным городом среди туристов на 23 февраля
Фото: открытые источники 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Оставить комментарий