Петербург стал самым популярным городом среди туристов на 23 февраля

Столица нашей Родины оказалась только на пятом месте.

Санкт-Петербург стал самым популярным городов городом у туристов в День защитника Отечества. Об этом стало известно из данных сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Самым популярным после Петербурга стал город Сочи, на третьем месте оказалась Ялта, на четвертом – Казань и столица нашей страны оказалась только на пятом месте.

По данным сервиса, в среднем, жилье в Петербурге стоит 2,6 тыс. рублей в сутки, в Сочи – 3 тыс. рублей, в Ялте – 2,5 тыс. рублей. Самое дорогое жилье оказалось в Москве, за сутки здесь нужно заплатить 3,2 тысячи рублей.

Фото: Piter.TV