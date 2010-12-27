"Ленэнерго" запустила на iOs приложение для подключения к электросетям

С его помощью можно подать заявку и отслеживать ее статус.

Электросетевая компания "Ленэнерго" запустила мобильное приложение для заявок на подключение к электрическим сетям. Функционал программы аналогичен "Личному кабинету клиента" на официальном сайте. Об этом сообщила пресс-служба компании.

С помощью нового приложения можно подать заявку и отслеживать ее статус. Также предусмотрены уведомления о сроках работ, онлайн-оплата услуг и электронная приемная обращений и жалоб. Разработчики планируют модернизировать функционал по отзывам пользователей.

Сейчас приложение начало свою работу на устройствах на базе iOs, впереди запуск на Android. Переход к мобильной платформе – не дань моде, а объективная реальность и необходимость. Новый сервис призван упростить процесс присоединения к сетям и сделать его максимально простым и удобным. - рассказала руководитель Аппарата ПАО "Ленэнерго" Снежана Китаева

Напомним, что 31 июля на заседании Штаба по улучшению условий ведения бизнеса компания "Ленэнерго" представила проект упрощения подачи документов на подключение к электросетям и сокращения сроков присоединения к ним. Предполагается, что это станет возможным благодаря модернизации онлайн-сервисов и исключения человеческого фактора. Система должна полностью заработать через год. Также есть вероятность, что подобные разработки внедрят в работу предприятий тепло-, водо- и газоснабжения.

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