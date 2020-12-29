Петербуржцы смогут оценить обновленные исторические фонари на Марсовом поле

Специалисты обновили фонари в более 50 объектов.

Во вторник, 12 января, председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург", что в прошедшем 2020 году благодаря программе модернизации уличного освещения специалисты обновили более 50 объектов.

Освещение также обновили в парке Интернационалистов, в Пулковском парке, парке Сосновка. Кроме того, фонари заменили более чем на 300 детских и спортивных площадках. Глава комитета уточнил, что во время реконструкции освещения на Марсовом поле, специалисты вернут исторические фонари, они будут иметь прежний вид, но не будут светодиодными.

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Фото: Piter.TV