Петербуржцы смогут на льготных условиях получить в аренду участок земли для парковки

У петербуржцев появится новая возможность взять в аренду участок земли, который принадлежит городу, для парковки собственных машин.
Депутаты "Единой России" Денис Четырбок и Алексей Цивилев разработали закон, который поддержали на заседании комитета по законодательству. Заявку на получение льготы сможет подать объединение собственников, зарегистрировавшись в качестве юридического лица, или управляющая организация. В случае, если закон примут, срок аренды составит три года.
Всё-таки, если у людей есть желание и готовность решать этот вопрос цивилизованно, то нужно поддержать их и предоставить определённые льготы
утверждает депутат.
Ранее мы писали, что в Смольном рассказали, кто может получить льготную парковку на Рубинштейна.
Фото: pixabay
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