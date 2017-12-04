Петербуржцы смогут на льготных условиях получить в аренду участок земли для парковки

Возможность появится благодаря новому закону.

У петербуржцев появится новая возможность взять в аренду участок земли, который принадлежит городу, для парковки собственных машин.

Депутаты "Единой России" Денис Четырбок и Алексей Цивилев разработали закон, который поддержали на заседании комитета по законодательству. Заявку на получение льготы сможет подать объединение собственников, зарегистрировавшись в качестве юридического лица, или управляющая организация. В случае, если закон примут, срок аренды составит три года.

Всё-таки, если у людей есть желание и готовность решать этот вопрос цивилизованно, то нужно поддержать их и предоставить определённые льготы утверждает депутат.

Ранее мы писали, что в Смольном рассказали, кто может получить льготную парковку на Рубинштейна.

Фото: pixabay