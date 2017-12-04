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Петербуржцы смогут на льготных условиях получить в аренду участок земли для парковки
Сегодня, 14:52
239
smirenny

Петербуржцы смогут на льготных условиях получить в аренду участок земли для парковки

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Возможность появится благодаря новому закону.

У петербуржцев появится новая возможность взять в аренду участок земли, который принадлежит городу, для парковки собственных машин. 

Депутаты "Единой России" Денис Четырбок и Алексей Цивилев разработали закон, который поддержали на заседании комитета по законодательству. Заявку на получение льготы сможет подать объединение собственников, зарегистрировавшись в качестве юридического лица, или управляющая организация. В случае, если закон примут, срок аренды составит три года.

Всё-таки, если у людей есть желание и готовность решать этот вопрос цивилизованно, то нужно поддержать их и предоставить определённые льготы

утверждает депутат. 

Ранее мы писали, что в Смольном рассказали, кто может получить льготную парковку на Рубинштейна.

Фото: pixabay

Теги: аренда участков земли, льготные условия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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