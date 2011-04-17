В Петербурге поменяют более 400 изношенных лифтов по ускоренной программе

В некоторых районах Петербурга ускоренно заменят старые лифты.

В Петербурге жилищные службы в ускоренном порядке начнут капитальную замену изношенных лифтовых систем в домах. Ремонт устаревшего оборудования пройдет в 78 зданиях Выборгского, Кировского, Красносельского, Невского и Фрунзенского районов.

Льготная замена пройдет при поддержке Щербинского и Могилевского лифтовых заводов. Региональные операторы согласно льготным условиям будут расплачиваться за продукцию в течение трех лет после поставки. К монтажу устройств привлекут городские организации.

Сообщается, что замена лифтов пройдет без дополнительных трат со сторону собственников жилья, в которых предусмотрено обновление грузоподъемников.