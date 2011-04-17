Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Петербурге поменяют более 400 изношенных лифтов по ускоренной программе
Сегодня, 15:14
0
lesjasap
197

В Петербурге поменяют более 400 изношенных лифтов по ускоренной программе

0
 
 

В некоторых районах Петербурга ускоренно заменят старые лифты.

В Петербурге  жилищные службы в ускоренном порядке начнут капитальную замену изношенных лифтовых систем в домах. Ремонт устаревшего оборудования пройдет в 78 зданиях Выборгского, Кировского, Красносельского, Невского и Фрунзенского районов.
 
Льготная замена пройдет при поддержке Щербинского и Могилевского лифтовых заводов. Региональные операторы согласно льготным условиям будут расплачиваться за продукцию в течение трех лет после поставки. К монтажу устройств привлекут городские организации. 
 
Сообщается, что замена лифтов пройдет без дополнительных трат со сторону собственников жилья, в которых предусмотрено обновление грузоподъемников. 
Теги: лифты , льготные условия , установка
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5