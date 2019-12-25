Петербуржцы могут разрешить купить алкоголь рано утром во время локдауна

Город начал подготовку к новогодним праздникам.

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Алексей Цивилев в разговоре с "Невскими Новостями" рассказал, что тема продажи алкоголя имеет резонанс в обществе, однако разрешать круглосуточную продажу все-таки не стоит.

Политик заявил, что вопрос об утренней продаже алкоголя рассматривается. Например, можно разрешить горожанам закупаться с восьми часов утра, а также продлить продажу до одиннадцати вечера. Это позволит снизить поток покупателей в гипермаркетах и разгрузить час-пики.

Вводили запреты из-за того, что доступный алкоголь ночью создавал неудобства жителям многоквартирных домов. Нужна золотая середина заявил депутат.

Губернатоор и комитет по промышленной политике поддерживают инициативу, а вот в комздраве пока принять решение не могут.

Ранее мы писали, что омбудсмен малого бизнеса попросила Беглова отменить новогодний запрет на работу ресторанов.

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