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Петербуржцы могут разрешить купить алкоголь рано утром во время локдауна
Сегодня, 19:20
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smirenny

Петербуржцы могут разрешить купить алкоголь рано утром во время локдауна

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Город начал подготовку к новогодним праздникам.

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Алексей Цивилев в разговоре с "Невскими Новостями" рассказал, что тема продажи алкоголя имеет резонанс в обществе, однако разрешать круглосуточную продажу все-таки не стоит. 

Политик заявил, что вопрос об утренней продаже алкоголя рассматривается. Например, можно разрешить горожанам закупаться с восьми часов утра, а также продлить продажу до одиннадцати вечера. Это позволит снизить поток покупателей в гипермаркетах и разгрузить час-пики.

Вводили запреты из-за того, что доступный алкоголь ночью создавал неудобства жителям многоквартирных домов. Нужна золотая середина

заявил депутат.

Губернатоор и комитет по промышленной политике поддерживают инициативу, а вот в комздраве пока принять решение не могут. 

Ранее мы писали, что омбудсмен малого бизнеса попросила Беглова отменить новогодний запрет на работу ресторанов.

Фото: pixabay

Теги: локдаун, покупка алкоголя
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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