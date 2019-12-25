Омбудсмен малого бизнеса попросила Беглова отменить новогодний запрет на работу ресторанов

В частности, омбудсмен предлагает "оставить запрет только на ночную работу заведений общественного питания".

В Петербурге омбудсмен малого бизнеса Анастасия Татулова попросила Беглова отменить новогодний запрет на работу ресторанов. Копия соответствующего письма появилась в распоряжении редакции Piter.TV.

В частности, омбудсмен предлагает "оставить запрет только на ночную работу заведений общественного питания". Также предлагается смягчить временные ограничения по работе театров, музеев, выставок в новогодние праздники.

Напомним, что губернатор Петербурга 2 декабря подписал постановление, согласно которому в городе вводятся новые ограничения с 4 декабря. Также есть отдельные ограничения, которые касаются новогодних праздников.

Ранее мы сообщали о том, что запретили в Петербурге на новогодние праздники.

Фото: Piter.TV