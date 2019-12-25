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Омбудсмен малого бизнеса попросила Беглова отменить новогодний запрет на работу ресторанов
Сегодня, 13:38
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IRINA_CHALKINA

Омбудсмен малого бизнеса попросила Беглова отменить новогодний запрет на работу ресторанов

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В частности, омбудсмен предлагает "оставить запрет только на ночную работу заведений общественного питания".

В Петербурге омбудсмен малого бизнеса Анастасия Татулова попросила Беглова отменить новогодний запрет на работу ресторанов. Копия соответствующего письма появилась в распоряжении редакции Piter.TV. 

В частности, омбудсмен предлагает "оставить запрет только на ночную работу заведений общественного питания". Также предлагается смягчить временные ограничения по работе театров, музеев, выставок в новогодние праздники. 

Напомним, что губернатор Петербурга 2 декабря подписал постановление, согласно которому в городе вводятся новые ограничения с 4 декабря. Также есть отдельные ограничения, которые касаются новогодних праздников. 

Ранее мы сообщали о том, что запретили в Петербурге на новогодние праздники

Фото: Piter.TV

Теги: беглов, новые ограничения, новый год
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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