Петербуржцы смогут бесплатно сдать тест на коронавирус на дому

Достаточно оставить заявку на сайте социального проекта.

В четверг, 30 апреля, Яндекс запустил в Петербурге бесплатное тестирование на коронавирус на дому. Процедуру проведут в рамках соцпроекта "Помощь рядом", призванного облегчить работу нагруженным медицинским и социальным службам, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что тестирование могут пройти петербуржцы любого возраста, для этого нужно оставить заявку на сайте проекта. Приехавший на дом медик в защитной одежде возьмет у клиента мазок из носа или рта и отвезет упакованную пробу в лабораторию. Результат теста горожанин получит в течение пары дней по электронной почте.

Компания специально для акции сформировала отдельный парк автомобилей для медработников, где водителя от задних пассажирских сидений отделяет специальный экран. В день в лаборатории смогут обработать несколько сотен тестов, поэтому работники установят лимит на количество заявок.

Ранее мы рассказывали, что более 12 тысяч петербуржцев протестировали на коронавирус за сутки.

Фото: pixabay