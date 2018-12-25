Петербуржцы смогли въехать в квартиру только с помощью приставов

Бывший владелец не пускал законных хозяев жилплощади.

В Петербурге приставам пришлось принять меры в отношении 29-летнего местного жителя, который не пускал новых владельцев квартиры домой. Мужчина не собирался освобождать жилое помещение от собственных веществ. Купившим квартиру он даже не планировал открывать входную дверь.

Ранее суд обязал гражданина передать объект в пользование двум взыскателям. Однако постановление инстанции не сыграло никакой роли для нарушителя. На него решили воздействовать другими методами. Для петербуржца закрыли выезд за границу и обязали выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. На эти ограничения мужчина никак не отреагировал.

В результате приставам пришлось самостоятельно вскрывать замки в помещении. Для этого они прибегли к услугам специализированных мастеров. Под надзором представителей закона петербуржцев пустили в приобретенное жилье. Теперь нарушителю придется дополнительно выплачивать 12,7 тысяч рублей за услугу мастеров по вскрытию входной двери.

Ранее Piter.tv писал о том, что ТЭК СПб с начала 2019 года взыскало с должников 1,46 млрд рублей.

Фото: Piter.tv

