ТЭК СПб с начала 2019 года взыскало с должников 1,46 млрд рублей

За девять месяцев ГУП ТЭК СПБ подало 1220 исков в суд о взыскании задолженности.

ГУП ТЭК СПБ подвело итоги судебной работы с должниками за девять месяцев 2019 года. Абоненты задолжали предприятию за тепло и воду – 8,6 миллиона рублей. Примерно 7,5 миллиона – просроченные долги. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

За девять месяцев ГУП ТЭК СПБ подало 1220 исков в суд о взыскании задолженности на общую сумму примерно в 1,5 миллиарда рублей. В законную силу уже вступили 1185 актов. В пользу ТЭКа суд обязал взыскать 942,7 млн рублей.

С января по сентябрь предприятию вернули 1,46 миллиарда рублей.

В понедельник судебные приставы ищут должников на Морском вокзале.

Фото: Piter.TV