Судебные приставы ищут должников на Морском вокзале

Отклоняющихся от уплат граждан определят по электронной базе.

28 октября в Петербурге стартовал профилактический рейд "Задолженность". Судебные приставы и сотрудники полиции на водном транспорте начали совместное дежурство на Морском вокзале, сообщила пресс-служба ведомства.

Мероприятие поможет выявить граждан, уклоняющихся от уплаты административных штрафов. В ходе проверки инспекторы будут устанавливать наличие задолженности по электронному банку данных. Найденным должникам, не выполнившим обязательства, вручат требования о явке на прием и разъяснят последствия уклонения от выплаты. Самым злостным грозит лишение права выезда из России.

На данный момент покинуть страну из-за долгов не могут уже 83 тысячи петербуржцев, 4550 из них не выплачивают алименты.

Ранее пристыженный приставом петербуржец выплатил алименты почти на 1,4 миллиона рублей.

Фото: pikabu