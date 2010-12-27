На приеме ему разъяснили, что неуплата алиментных средств влечет привлечение к административной и уголовной ответственности.

В четверг, 17 октября, стало известно, что пристыженный приставом петербуржец выплатил алименты почти на 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщает УФССП Росси и по Петербургу.

Как оказалось, при разводе экс-супруги договорились, что мужчина будет ежемесячно выплачивать по 81 тысяче рублей на содержание троих детей. Однако, спустя несколько месяцев петербуржец позабыл о своем обещании. В итоге у него накопился долг в 1,4 миллиона рублей.

На приеме петербуржцу рассказали, неуплата алиментных средств влечет привлечение к административной и уголовной ответственности.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге лже-электрики ограбили пенсионерку на 150 тысяч рублей.

Фото:pixabay