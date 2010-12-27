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В Петербурге лже-электрики ограбили пенсионерку на 150 тысяч рублей
Сегодня, 11:30
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге лже-электрики ограбили пенсионерку на 150 тысяч рублей

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Полицейские занимаются поисками злоумышленников.

В четверг, 17 октября, стало известно о том, что в Кировском районе мошенники ограбили пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Инцидент произошел в минувшую среду, 16 октября на улице Подводника Кузьмина. В квартиру пожилой петербурженки постучались двое мужчин, которые представились электриками. Женщина разрешила посмотреть им проводку внутри жилья. В итоге после ухода лже-электиров, женщина не досчиталась  150 тысяч рублей. 

По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража".

Полицейские разыскивают злоумышленников.

Ранее мы сообщали о том, что из квартиры на Фермерском шоссе вор украл украшения на 2,1 млн рублей.

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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