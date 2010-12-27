В Петербурге лже-электрики ограбили пенсионерку на 150 тысяч рублей

Полицейские занимаются поисками злоумышленников.

В четверг, 17 октября, стало известно о том, что в Кировском районе мошенники ограбили пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Инцидент произошел в минувшую среду, 16 октября на улице Подводника Кузьмина. В квартиру пожилой петербурженки постучались двое мужчин, которые представились электриками. Женщина разрешила посмотреть им проводку внутри жилья. В итоге после ухода лже-электиров, женщина не досчиталась 150 тысяч рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража".

Полицейские разыскивают злоумышленников.

Ранее мы сообщали о том, что из квартиры на Фермерском шоссе вор украл украшения на 2,1 млн рублей.

Фото:pixabay