В Петербурге лже-электрики ограбили пенсионерку на 150 тысяч рублей

В четверг, 17 октября, стало известно о том, что в Кировском районе мошенники ограбили пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.
Инцидент произошел в минувшую среду, 16 октября на улице Подводника Кузьмина. В квартиру пожилой петербурженки постучались двое мужчин, которые представились электриками. Женщина разрешила посмотреть им проводку внутри жилья. В итоге после ухода лже-электиров, женщина не досчиталась 150 тысяч рублей.
По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража".
Полицейские разыскивают злоумышленников.
Ранее мы сообщали о том, что из квартиры на Фермерском шоссе вор украл украшения на 2,1 млн рублей.
Фото:pixabay
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