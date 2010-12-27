Из квартиры на Фермерском шоссе вор украл украшения на 2,1 млн рублей

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщила пресс-служба МВД России по Петербургу и Ленобласти,к ним обратилась 58-летняя женщина. Она заявила о краже имущества, среди которого находились дорогие ювелирные украшения, а также 4 тысячи евро. Общий ущерб составил 2 млн 100 тыс. рублей.

Ограбление произошло в Приморском районе в период с 26 сентября по 15 октября. Полиция возбудила уголовное дело по статье "кража". Приняты все меры по поиску и поимке похитителя.

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