Полицейские задержали мошенницу, которая ограбила 87-летнюю петербурженку 

Женщина представлялась работником социальной службы.

В минувший вторник, 15 октября, в Петербурге оперативники задержали участницу кражи, в результате которой у пожилой женщины было похищено около 2 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как оказалось, 11 октября две женщины под видом работников социальной службы проникли в квартиру 87-летней петербурженки. После ухода злоумышленниц пенсионерка не досчиталась около 2 тысяч долларов США и 6 тысяч евро, которые хранились в коробке из-под пылесоса. Кроме того, мошенницы присвоили себе миллион 670 тысяч рублей, которые бережно хранились в книжке.

Правоохранители полагают, что задержанная 50-летняя мошенница может входить в преступное ОПГ, которые специализируются на соответствующих кражах. При обыске у 50-летней подозреваемой обнаружили 80 тысяч рублей, 6 мобильных телефонов, 10 сим-карт различных операторов, обувь и верхняя одежда "соцработника".

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы сообщали о том, что петербурженка разрезала пилой соседа по коммуналке.

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