Петербурженка разрезала пилой соседа по коммуналке 

Подозреваемую задержали. Ведется следствие.

В среду, 16 октября, стало известно о том, что в Петербурге задержали женщину, по подозрению в убийстве и расчленении соседа по коммуналке. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел 29 марта в коммунальной квартире на Кустарном переулке. По данным правоохранителей, 41-летняя петербурженка зарезала 39-летнего соседа пилой, затем расчленила и упаковала в черные пакеты. После мешки с останками обнаружил 5 апреля в 250 м от дома 3 по Канонерскому острову прохожий. Пакеты лежали в овраге, их заботливо присыпали песком. Один из мешков был раскрыт, поэтому прохожий увидел тело.

Отметим, что в коммунальной квартире помимо женщины и погибшего проживают еще два человека. Они заявили, что ничего не слышали.

Подозреваемую задержали. Ведется следствие.

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Фото:pixabay