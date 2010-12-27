В Волгограде целая семья таинственно пропала 30 лет назад

Все трое членов семьи пропали в один день с интервалом в несколько часов.

В Волгограде не прекращаются поиски семьи, которая таинственно исчезла 30 лет назад.

14 июля 1989 года один за другим с интервалом в несколько часов пропала целая семья. По версии следствия, утром 14 июля уехала в технологический колледж за справкой 42-летняя Таисия Тюрина.

Позднее на ее поиски отправился ее 38-летний муж Вячеслав Тюрин и пропал.

Их 16-летняя дочь поздно вечером позвонила подруге и сообщила, что будет ждать родителей у подъезда. После этого ее тоже никто больше не видел.

Следователи обращаются ко всем, кто располагает сведениями об обстоятельствах исчезновения разыскиваемых, возможном месте их нахождения или последнем месте пребывания, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: (8442) 65-01-06, 8-927-534-94-25 или 02. СУ СК РФ по Волгоградской области

Фото: СУ СК РФ по Волгоградской области