Петербуржцы сдали почти 110 литров крови в рамках акции "Фонда Доноров"

В акции приняли участие около 300 человек.

В двухдневной акции от "Фонда Доноров" приняли участие порядка 300 человек, из них 244 человека сдают кровь впервые. За два петербуржцам удалось собрать 109,8 литров крови. Об этом сообщили в пресс-службе "Фонда Доноров".

В городе работали 11 отделений переливания крови в разных районах города. Наибольшее число доноров посетили пункты переливания в ПСПбГМУ им. Павлова, Городской больнице № 26, Городской клинической больнице № 31 и Петербургском онкоцентре в Песочном.

Огромное спасибо всем, кто откликнулся на наш призыв! Хочется еще раз напомнить, что донорство не бывает одноразовым – сдавайте кровь регулярно и не только на акциях, но и в обычное время, ведь ваша помощь нужна каждый день. Марина Францева, соучредитель "Фонда Доноров".

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Фото: Piter.tv