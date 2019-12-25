Петербуржцы сдали 121 литр крови в рамках Всемирного дня донора

Помощь от граждан получили 10 отделений переливания крови.

Ежегодно 14 июня проводится Всемирный день доноров. Известно, что во время акции Фонда доноров 269 петербуржцев сдали 121 литр крови. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного во вторник, 15 июня.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город продолжит поддерживать донорские акции. Следующая акция состоится уже в августе этого года.

В пресс-службе добавили, что с начала года 1698 петербуржцев сдали 764 литра крови. Это спасло жизни 5094 гражданам.

Ранее Piter.tv рассказал об истории донорства и почему это важно.

Фото: Piter.tv