Петербуржцы сдали 121 литр крови в рамках Всемирного дня донора

Ежегодно 14 июня проводится Всемирный день доноров. Известно, что во время акции Фонда доноров 269 петербуржцев сдали 121 литр крови. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного во вторник, 15 июня.
Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город продолжит поддерживать донорские акции. Следующая акция состоится уже в августе этого года.
В пресс-службе добавили, что с начала года 1698 петербуржцев сдали 764 литра крови. Это спасло жизни 5094 гражданам.
Ранее Piter.tv рассказал об истории донорства и почему это важно.
Фото: Piter.tv
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