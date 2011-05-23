Петербург вошел в топ-5 регионов по числу самозапретов на кредиты

Почти 6% жителей Северной столицы воспользовались правом ограничить выдачу себе новых займов.

Санкт-Петербург занял третье место среди российских регионов по количеству установленных самозапретов на кредиты. Согласно данным Центробанка, этой услугой уже воспользовались 5,8% жителей города.

Согласно статистике, лидерами рейтинга стали Москва (12,6%), Московская область (7,7%), Санкт-Петербург (5,8%), Краснодарский край (3,6%) и Республика Башкирия (3,2%), тогда как на остальные регионы России приходится 63,8% от общего числа самозапроетов.

Федеральный закон, позволяющий гражданам добровольно ограничивать выдачу себе новых кредитов, вступил в силу 1 марта 2025 года. Установить запрет можно через портал Госуслуг или обратившись с заявлением в МФЦ. Инициатива направлена на защиту прав потребителей финансовых услуг и помогает гражданам контролировать свою долговую нагрузку. Наибольшую активность в использовании механизма самозапретов проявляют жители крупных городов и экономически развитых регионов страны.

Фото: pxhere.com