Сбер: 80% ипотечных средств жители СЗФО получают по льготным программам

Более половины объёма выдано в Северной столице.

За девять месяцев 2025 года жители Северо-Западного региона оформили в Сбере ипотечные кредиты общей суммой 175,5 млрд рублей, из них 80% – по льготным программам. Более половины объёма выдано в Северной столице: петербуржцы взяли кредиты на покупку жилья в размере 90 млрд рублей (90% – с господдержкой). В Ленинградской области объём выданной ипотеки составил 24,4 млрд рублей (75% – льготной).

Наиболее востребованной остаётся семейная ипотека: с января по сентябрь текущего года более 17,5 тыс. семей с детьми в СЗФО улучшили жилищные условия благодаря льготному кредитованию в Сбере. Общая сумма выданных им займов достигла 116,5 млрд рублей.

В Санкт-Петербурге почти 9 тыс. семей получили ипотеку на 70 млрд рублей, а в Ленобласти – 2,2 тысячи на 15,7 млрд. Средний рост объёмов такой ипотеки на Северо-Западе составил 20%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По темпам прироста спроса на семейную ипотеку лидируют Новгородская область (+63%), Республика Коми (+40%) и Вологодская область (+29%).

Минимальный размер процентной ставки по программе для семей с детьми составляет 6% с учётом страхования жизни, минимальный размер первоначального взноса — 20,1%. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, в остальных регионах — 6 млн. Также в Сбербанке можно оформить ипотеку с увеличенным лимитом, в этом случае максимальная сумма кредита составит в первом случае – 30 млн, а для регионов – 15 млн рублей.

Фото: unsplash (Jakub Żerdzicki)