Петербуржцы резко потеряли интерес к онлайн-играм и киберспорту

В исследовании оператор сотовой связи обосновывает это с завершением отпусков и летних каникул.

Жители Петербурга с наступлением осени резко потеряли интерес к онлайн-играм и киберспорту. Такие данные приводит "АиФ-Петербург" со ссылкой на данные исследования оператора сотовой связи.

В сравнении с летом число обращений к онлайн-активностям снизилось с 400% до 93%. Снизилась активность обращений к соцсетям, но не спадает интерес к онлайн-кинотеатрам и сервисам потокового видео. По данным исследования, интерес возрос к платформам банков, сервисам доставки еды и онлайн-шопинга.

Ранее мы сообщали о том, что студентов в Петербурге научат работе с технологиями 5G. О наборе студентов на второй сезон лаборатории <5G_Dream_Lab> объявили в Высшей школе менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Фото: Piter.tv, носит иллюстративный характер