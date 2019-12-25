Студентов в Петербурге научат работе с технологиями 5G

О наборе студентов на второй сезон лаборатории <5G_Dream_Lab> объявили в Высшей школе менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Студенты из Петербурге смогут научиться работе с новыми технологиями 5G и создавать новые цифровые продукты. Это станет возможно в рамках второго сезона совместного проекта компании "МегаФон" и Высшей школе менеджмента СПбГУ – лаборатории <5G_Dream_Lab>.

Как рассказали Piter.tv организаторы проекта, подать заявку на обучение в лаборатории и зарегистрироваться можно до 21 сентября 2020. Официальное открытие второго сезона лаборатории состоится 14 сентября. Оно состоится в режиме онлайн.

В рамках открытия присоединиться к проекту смогут встретиться с руководителем лаборатории пообщаться с организаторами, экспертами и преподавателями. Станут известны подробности о перспективных специальностях, которым обучают в лаборатории: разработчик и интегратор цифровых решений.

Регистрация доступна на сайте 5gdreamlab.spbu.ru.

Отметим, что участники, прошедшие регистрацию на курс, смогут пройти отборочный модуль до 5 октября. Через неделю по его результатам определится финальный состав студентов лаборатории <5G_Dream_Lab>. Студентов ждет разработка высокотехнологичных проектов на основе сети пятого поколения, а после успешной защиты они могут получить приглашение на работу или стажировку в компании.

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