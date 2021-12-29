Жители Петербурга объяснили, почему не хотят копить деньги в 2022 году

Среди причин – маленький доход и нет конкретных целей.

Три четверти жителей Петербурга собираются копить деньги в 2022 году. Это выяснилось в ходе онлайн-опроса специалистов "Авито Работа" и финтех-компании "Деньги Вперед".

Больше всего внимания накоплениям уделяют жители городов с населением от 250 до 500 тысяч человек. В Москве и Петербурге собираются копить 77% и 74% соответственно.

Среди причин, почему петербуржцы не будут откладывать деньги, оказался низкий доход (63%), слишком быстрая трата накопленного (22%) и нет конкретных целей накоплений (9%). Еще 12% считают, что легче взять кредит или в долг у друзей и знакомых.

Ранее петербуржцы попали в список самых привлекательных женихов России.

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