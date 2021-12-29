Петербуржцы попали в список самых привлекательных женихов России

Интересно, что большинство опрошенных женщин не готовы переезжать в другой город ради поиска второй половинки.

Россиянки рассказали, где живут самые привлекательные женихи. По мнению респонденток, на первом месте оказались жители Москвы. Второе место по этому показателю занял Петербург. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Работа.ру".

Среди незамужних девушек нашлись те, кто согласился выйти замуж за мужчину из южного города. Так, 9% опрошенных считают привлекательными женихов из Сочи, 5% проголосовали за жителей Ялты, 4% выбрали Краснодар. Кроме того, около 3% респонденток заявили, что видят перспективу в мужчинах из Екатеринбурга, Казани, Калининграда и Новосибирска.

Интересно, что большинство (78%) опрошенных женщин не готовы переезжать в другой город ради поиска второй половинки. 45% уверены, что завидного жениха можно найти в любом городе.

Ранее мы узнали, с чем ассоциируется Петербург у жителей города.

Фото: pexels.com