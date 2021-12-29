Опрос: с чем ассоциируется Петербург у жителей города

Петербуржцы поделились мнениями об особенностях города.

Piter.TV провел опрос среди жителей города и узнал, каким петербуржцы видят город на Неве. Большинство респондентов отметили, что наравне с неповторимой архитектурой, парадными, дворами-колодцами, Петербургу присущи шероховатости, которые создают уникальный образ. Одной из отличительных черт горожане также назвали сочетание разных стилей в архитектуре, так "барокко, классицизм хорошо сочетаются с Лахта-центром".

Петербург ассоциируется c дождем, слякотью, дворами, с людьми. Обшарпанный, взъерошенный, серый. Петербургу идет быть непричесанным: это его шарм. Я люблю его таким, какой он есть.

Город не самый ухоженный, но при этом здесь очень красивые дома, они как-то подчеркивают город. То есть если из города сделать лицо – оно будет грязное, но очень красивое.

Петербург – город с большой историей – все шероховатости подходят ему. Создается образ 90-х, такого старого города. С другой стороны в 21 веке надо относиться немного по-другому: нужно заботиться о людях.

Также петербуржцы подчеркнули, что любовь к городу не зависит от качества уборки, жители надеются, что эти трудности обязательно будут исправлены:

Не всегда в снегопады успевают почистить дороги. Центр города чаще всего чистят, но отдаленные районы, например, Красносельский, не всегда убирается сразу – порой там бывают большие непроходимые сугробы. Но нельзя сказать, что я не люблю город. Это такие мелкие недостатки, но они тоже исправляются, просто не все сразу.

Фото, видео: Piter. TV