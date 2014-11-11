Петербуржцы заболели коронавирусом после пройденной вакцинации

Оказалось, что прививка не может защитить человека от заражения на 100%.

Вакцинация против коронавирусной инфекции спасла от заражения далеко не всех петербуржцев. Есть люди, которые заболели КОВИД после сделанной прививки. О своем разочаровании они рассказали в интервью Peterburg2.

Одним из заболевших после пройденной вакцинации стал 42-летний Михаил. Он почувствовал себя плохо через три недели после прививки. Сначала поднялась небольшая температура, а затем к симптомам присоединились головная боль и ломота в костях. Положительный тест на коронавирус мужчина получил спустя несколько месяцев после последнего укола.

Еще один житель Петербурга, 42-летний Сергей, заболел коронавирусом спустя два месяца после второй вакцинации. У него поднялась температура и пошло воспаление носовых пазух. В таком состоянии мужчина пробыл почти две недели.

Мыслей, что прививка не дает гарантии от заболевания ковидом, не допускал. Конечно, я разочарован. Отметил мужчина

В городском Комитете по здравоохранению подтвердили, что прививка не может защитить человека от заражения на 100%. Однако вакцинация в разы снижает риски. По данным центра Гамалеи, 92% привившихся "Спутником V" получают абсолютную защиту от коронавируса. Если привитые люди заболевают, то они переносят инфекцию в легкой форме и не умирают.

Ранее губернатор заявил о готовности Петербурга начать вакцинацию иностранцев.

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